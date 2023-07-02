Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bakanlık, tarihi köprüleri yeniliyor

Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonunu sürdürüyor

Bakanlık, tarihi köprüleri yeniliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ve yurt dışında bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonunu sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 adet tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aile Destek Programı uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, hangi ay sona erecek, temmuz ayında yatacak mı?
GÜNDEM Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı?
Polonyalı geline Amasyalılardan Türk usulü düğün
GÜNDEM Polonyalı geline Türk usülü düğün
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
GÜNDEM Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, tarihi ne zaman?
GÜNDEM Yeni evlenecekler müjde: Faizsiz evlilik kredisi ...
Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı
GÜNDEM Otomobil yolcu trenine çarptı
Otomobil pide dükkanına daldı, cam çerçeve aşağı indi
GÜNDEM Otomobil pide dükkanına daldı
Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
GÜNDEM Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Bayram sonrası trafik yoğunluğunda artış! - Güncel haberler
GÜNDEM Dönüş çilesi başladı
Fahrettin Koca bilançoyu açıkladı! Kurban Bayramı'nda 30 bin acemi kasap hastanelik oldu - Haberler
GÜNDEM Kurban Bayramı'nda 30 bin acemi kasap hastanelik oldu
Korhan Berzeg bulundu mu? Ekonomist Korhan Berzeg kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
GÜNDEM Ekonomist Korhan Berzeg kayıplara karıştı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.