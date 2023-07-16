Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın akaryakıtta yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklamasında "Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır" ifadeleri yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklamada bulundu.

Basın Açıklaması (16.07.2023) pic.twitter.com/Zo8Ctw80YB — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 16, 2023

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin iki sebeple artırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir."

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'VERGİ GELİRLERİNDEKİ PAYI DÜŞTÜ'

"Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2.80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür..

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır.

Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."