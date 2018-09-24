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Bakanlıktan asansörlere sıkı takip

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ürünlerden asansörlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, yıl sonuna kadar yaklaşık 390 bin asansörün periyodik kontrolünü yaparak ülke genelinde kayıtlı asansörlerin yüzde 82'sinin denetimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bakanlıkça yetkilendirilen muayene kuruluşları tarafından bu yıl eylül ayı itibarıyla 283 bin 846 asansörün periyodik kontrolü yapıldı

24.09.2018 - 07:16 | Güncelleme: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yıl sonuna kadar yaklaşık 390 bin asansörün periyodik kontrolünü yaparak ülke genelinde kayıtlı asansörlerin yüzde 82'sinin denetimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Piyasada bulunan bin 500'den fazla ürün grubunun denetiminden sorumlu olan Bakanlık, can güvenliği açısından en yüksek risk taşıyan ürünlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda, bakanlık, vatandaşların günlük hayatta en fazla kullandığı ürünlerden asansörleri, Asansör Takip Sistemi (ATS) ile yoğun şekilde izliyor.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2015'ten bu yana asansörlere uygulanan periyodik kontrol sayısı yüzde 80 artış gösterdi.

Bakanlıkça yetkilendirilen 30 A tipi muayene kuruluşu tarafından bu yıl eylül ayı itibarıyla 283 bin 846 asansörün periyodik kontrolü yapıldı.

DENETİMLER ARTTIKÇA KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖR SAYISI AZALDI

Denetimlerin artmasıyla güvensiz olarak nitelendirilen kırmızı etiketli asansör sayısında önemli bir azalış görüldü. Türkiye genelinde 2015'te yüzde 57,8 olan kırmızı etiketli asansör oranı bu yıl eylül ayı itibarıyla yüzde 25,4 seviyesine geriledi.

Eylül ayı itibarıyla kusursuz olarak tanımlanan yeşil etiketli asansörlerin oranı yüzde 29,3, hafif kusurlu mavi etiket sahibi asansörlerin oranı yüzde 43,8, kusurlu olarak tanımlanan sarı etiketli asansörlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.

Bakanlık, yıl sonuna kadar yaklaşık 390 bin asansörün periyodik kontrolünü yaparak ülke genelinde kayıtlı asansörlerin yüzde 82'sinin denetimini gerçekleştirme hedefiyle denetimleri yoğunlaştırdı.

İSTANBUL'DAKİ ASANSÖRLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U GÜVENSİZ

Üç büyük şehirdeki duruma bakıldığında, İstanbul'da periyodik bakımı yapılan 63 bin 89 asansörün yüzde 28,5'inin kırmızı etiketli olduğu tespit edildi. Bu şehirdeki yeşil etiketli asansörlerin oranı yüzde 29,6, mavi etiketli asansörlerin oranı yüzde 40,6, sarı etiketli asansörlerin oranı ise yüzde 1,3 oldu.

Ankara'da da bakımı yapılan 32 bin 481 asansörün yüzde 42'sinin mavi, yüzde 34'ünün yeşil, yüzde 22,5'inin kırmızı, yüzde 1,5'inin ise sarı etiketli olduğu belirlendi.

İzmir'de ise 15 bin 765 asansörün yüzde 46,5'inin mavi, yüzde 27'sinin yeşil, yüzde 23,5'inin kırmızı, yüzde 3'ünün ise sarı etiketli olduğu tespit edildi.

ASANSÖR MONTAJ FİRMALARINA 2,7 MİLYON LİRALIK CEZA

Periyodik kontrollerin yanı sıra Bakanlıkça, bu yıl eylül itibarıyla bin 288 asansöre piyasa gözetimi ve denetimi yapılarak ilgili mevzuatın gereklerini karşılamayan 734 asansör için montaj firmalarına 2 milyon 769 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında, asansör bakım faaliyeti yürüten firmalara yönelik hizmet kontrolleri sonucunda ise 739 bin lira ceza kesildi.

Düzenli olarak asansörlerin aylık bakımlarının yapılması gerektiği konusunda uyaran Bakanlık yetkilileri, vatandaşların asansörlerin güvenlik seviyesinin her yıl değişmemesi için Hizmet Yeterlilik Belgesine (HYB) sahip yetkin bir bakım firmasıyla bakım sözleşmesi imzaladıklarından emin olmaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların periyodik kontrol neticesinde iletilen raporları inceleyerek asansörde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kapsamda yürütülecek düzeltmeleri takip etmeleri gerektiğinin altını çizerek, asansörde herhangi bir etiket olmaması durumunda periyodik kontrolünün yapılması için belediye veya il özel idaresiyle iletişime geçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kırmızı etiketli asansörlerin kullanımının vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken yetkililer, kırmızı etiketli asansörün kullanıldığını gören vatandaşların ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı ve CİMER aracılığı ile Bakanlığa başvurabileceklerini bildirdi.

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