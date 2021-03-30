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Bakanlıktan çocuklara 'Biri Arkeolog mu dedi?'

Geçmişin geleceğe mirası kültür varlıklarımızı koruyacak olan günümüzün minik okurları arkeolojiyle tanıştırılıyor

Bakanlıktan çocuklara 'Biri Arkeolog mu dedi?'
Bakanlıktan çocuklara
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilkokul düzeyindeki çocuklar üzerinde kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik bilinç oluşturuyor.
'Biri Arkeolog mu dedi?' adlı resimli hikâye kitabını hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojiye meraklı bir kız çocuğunun yaşadığı maceraları minik okurlara anlatıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hikâyenin kahramanı Defne, şahit olduğu bir kaçak kazı olayı sonrasında arkadaşlarıyla birlikte kültür varlıklarını korumanın önemini keşfediyor.
Kültür varlıkları, kazı, keyifli sohbetler, kültür varlığı kaçakçıları, jandarma, müze bu heyecanlı öykünün parçalarını oluşturuyor.

Sefa Ceran Öztürk'ün kaleme aldığı, Bengi Gençer'in resimlendirdiği hikâye kitabında 'Defne', heyecanını okuyucuları ile şöyle paylaşıyor; "Merhaba! Ben Defne. Bir kitapta "arkeolog" sözcüğü ile tanıştım ve hayatım değişti. Arkeoloji ile ilgili çok özel bir kampa kabul edilince de hayallerimin eğitimine dahil oldum. Yaşıtlarımla bir hafta boyunca arkeoloji bilimiyle ilgili birçok bilgiyi öğrendik. Bilgileri öğrenirken de kendimizi yepyeni bir macerada ve beklenmedik olayların içinde bulduk. Sizler de bizim yaşadığımız maceraya ortak olmak ister misiniz?"

Tarihî mirasımızın korunması, tahribatının ve kaçakçılığının önlenmesi için farkındalığı artıracak çeşitli projelere imza atan Bakanlık, hazırladığı hikâye kitabını tüm çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde kullanılacak olan kitabın elektronik versiyonuna tüm çocuklar kolaylıkla ulaşabilecek.
Kültürel mirasımızın korunmasına ilişkin tohumları 'Ağaç Yaşken Eğilir' atasözünden hareketle küçük yaşlarda gönüllere serpmesi hedeflenen kitaba bakanlığın 'e-kitabım' mobil uygulaması ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de ulaşılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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