Bakanlıktan 'habersiz arama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bakanlıktan 'habersiz arama" iddiasına yalanlama! - Haberler
ABONE OL

Adalet Bakanlığı'ndan "kadın tutuklunun odasında habersiz arama" iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir kadın tutuklunun odasına jandarma personeliyle girilerek, habersiz şekilde arama yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Bakanlıktan 'habersiz arama
Bakanlıktan 'habersiz arama" iddiasına yalanlama
0:00 / 0:00
AA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli'nin odasına arama için habersiz şekilde 5 jandarma personeliyle girildiği, önceden arama yapılacağı konusunda haber verilmediği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddianın incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli'nin kaldığı odada 19 Aralık 2022'de genel arama gerçekleştirildiği, aramaya 1 jandarma erinin, kadın infaz ve koruma memurlarının odayı aramaya hazır hale getirmesi neticesinde katıldığı, kontrol amacıyla arama yapılacak odalara ilk olarak kadın infaz ve koruma memurları tarafından girildiği, uygun ortam ve koşullar sağlandıktan sonra dış güvenlik görevlilerinin aramaya iştirakinin sağlandığı, yapılan genel aramada herhangi bir vukuat yaşanmadığı, aramanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlaşılmıştır."

Ceza infaz kurumlarında aramaların yüksek hassasiyetle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, kurumlarda modern infaz sistemine uygun hareket edildiği, hükümlü ile tutukluların mahremiyet ve kişisel alan hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddiaların iyi niyetten uzak, kurumlara yönelik kamuoyunda algı oluşturma çabasından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, gerçek dışı bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

IMEI Nedir? IMEI Numarası Ne İşe Yarar, Nerede Yazar ve Nasıl Bulunur?
GÜNDEM IMEI nedir ve ne işe yarar?
Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan 'cinsel istismar' genelgesi
Kargo şirketi üzerinden derin dondurucu ile 93 kilo uyuşturucu sevkiyatı: 1 kişi tutuklandı
GÜNDEM Derin dondurucu ile uyuşturucu sevkiyatı!
İstanbul'da feci kavga kameralarda! Mahalleli ve kağıt toplayıcıları... - Haberler
GÜNDEM Kağıt toplayıcıları ile mahalleli arasında sopalı ...
Uzaklaştırma kararı verilen eşi tarafından öldürüldü! - Güncel Çorum haberleri
GÜNDEM Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... ...
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB'ye terör soruşturması açıklaması! - En son haberler
GÜNDEM Savcılıktan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: O çiçeği fark etmedim
GÜNDEM Bakan Özer ilk kez konuştu: O çiçeği fark etmedim
ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ | 2023 Yeni asgari ücret ne zaman verilecek? Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak, Ocak mı Şubat mı ödenecek?
GÜNDEM Zamlı asgari ücret ödeme tarihi detayına dikkat!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklayacak! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, 9 bin TL mi olacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammı canlı yayında belli oluyor
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ canlı yayın sonuçları | 20 Aralık 2022 TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM Kırıkkale TOKİ kura sonuçları ve isim listesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.