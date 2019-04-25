İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık.” diye konuştu.



Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.