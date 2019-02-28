Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başklıklar;



- "Sarı gelin ve gelincik adıyla bir tanesi koyu kahve bir tanesi açık kahve iki adet doğal renkli pamuk üretimi gerçekleştirilecek"



- "Boya kullanılmadan doğal olduğu için kanserojen etkisi yok, çevreci, organik ve çocuk giyimi açısından önemli"