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Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan Uşak'taki zehirlenme vakaları hakkında açıklama
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Uşak'ta gıda zehirlenmesi sonrası tedavisi yapılan 6 kadın ve 24 çocuk taburcu edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kadın ve 24 çocuğun taburcu edildiği, kuruluşlara yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşmenin askıya alındığı bildirildi

Bakanlıktan Uşak'taki zehirlenme vakaları hakkında açıklama
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların dün yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, saat 14.00 itibarıyla tedavi altına alınanların sağlık durumlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 24 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 10 çocuğumuzun tedavilerine hastanede devam edilmektedir.

Kuruluşlarımıza yemek temini sağlayan firma ile yapılan sözleşme askıya alınmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

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