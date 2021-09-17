Bakanlıktan veri açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün basında yer alan "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığı ile yayımlanan köşe yazısına ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür

Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri;

1- TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin; Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi

2 - Hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması

3 - 4749 sayılı Kanunun 12'inci maddesi uyarınca, Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır

Sonuç olarak yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir"