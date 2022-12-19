Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ''HATALARIMIZI DÜZELTME FIRSATIMIZ OLDU'' Basına açık yapılan idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasios Bakasetas, Dünya Kupası nedeniyle verilen boşlukta yapılan hazırlık kampı dönemini değerlendirdi. Bakasetas, "Bizim için bu geçen kısa hazırlık süreci iyi oldu. Ligde araya girmeden evvelki son maçlarda bazı zorluklar yaşıyorduk. Skor ve performans manasında hatalarımızı düzeltip, kendimizi geliştirme konusunda fırsatımız oldu. Hem kendimiz hem hocamız adına ligin geri kalanı ve zor maçlar için daha hazır halde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"F.BAHÇE'Yİ YENMEK İSTİYORUZ" Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme yapan Bakasetas, "Kupa bizim için önemli. Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız bütün kupaları kazanmak istersiniz. Fenerbahçe maçı bizim için önemli çünkü derbi, bütün derbiler özeldir. Kendi tarafımızdan bütün maçları olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz" diye konuştu. ''HER ZAMAN EN İYİSİNİ İSTİYORUM'' Yunanistan´da `Ülkesini en iyi temsil edilen futbolcu´ seçilen ve geçtiğimiz günlerde ödül alan Bakasetas, bundan sonra kariyer ve gelecek planlarıyla ilgili, "Her zaman limitlerimi zorlamayı seven birisiyim, hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyi olanı yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirebilmem için her seferinde beni destekliyorlar. Şu an hayal ediyorum, kendime bir limit koymuyorum. Her zaman en iyisini istiyorum. Benim için hedefler her zaman vardır. Bu manada Trabzonspor´a elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

''KÖTÜ OYNADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'' Teknik direktör Abdullah Avcı´nın takımın yükselişe geçeceği dönem olarak Kasım ayını işaret ettiği hatırlatılan oyuncu, "Hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz ve sadece futbol oynuyoruz. Önemli olan kendimizi eleştirebilmemiz. Sadece hoca değil, oyuncular da kendini eleştirip geliştirmeli. Geçen 1,5 yıla göre son aylarda daha kötü oynadığımızın fakındayız" dedi. ''FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİYDİ'' 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını Siopis ile birlikte izleyen ve zafer sevincini takım arkadaşıyla birlikte yaşayan Bakasetas, sosyal medyada paylaşılan sevinç videosuna dair, "Benim açımdan bu sadece Messi ile alakalı değil, Arjantin´i gerçekten seviyorum. Futbola olan tutkusunu seviyorum. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişteki tüm maçları izlediğimi söyleyemem fakat futbol tarihinin en iyi maçlarında biri oldu. Siopis ile bana bakarsak ikimiz de mutlu olduk çünkü Arjantin kazandı" dedi. ''DAHA SIKI ÇALIŞMALI VE KARARLI OLMALIYIZ'' Bakasetas, hazırlık kampında yapılan Kasımpaşa maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı´nın performansı artmayan oyuncularla ilgili sözlerini, "Hocanın söyledikleri hakkında yorum yapamam. Sonuçta takımın patronu o. Basının karşısında söylediği şeyleri soyunma odasında da söylemişti. Bizim tarafımızdan bakarsak biz daha sıkı çalışmalı ve kararlı olmalıyız. Bu maçta 2-3 gol daha atabilirdik, aksine gol yedik ve beraberlikle bitirdik. Bu ligde de olabilirdi" şeklinde değerlendirdi.