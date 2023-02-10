AA

Bir süre önce, Bakasetas ile bir araya gelerek "Bakasetas, bir Yunan yapımı" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme geldikten sonra kulübün davetlisi olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yunan futbolcuyla buluşan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı 'asrın felaketi'ne destek amacı ile satışa sundu.

Şahin'in formayı satışa sunduğunu öğrenen Bakasetas, imzaladığı formayı satın aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakasetas'a teşekkür eden Şahin, "Açık arttırmaya sunduğum formayı Bakasetas satın almıştır. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakasetas'a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakasetas, bir Yunan yapımıdır." ifadelerini kullandı.

Bakasetas da Şahin'in videosunu hesabından paylaşarak teşekkür etti.