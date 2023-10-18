Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bakhtiyar rekor kırarak galibiyeti getirdi: İşte EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Bakhtiyar rekor kırarak galibiyeti getirdi: İşte EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakhtiyar rekor kırarak galibiyeti getirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.

        C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

        BAKHTIYAR ZAYNUTDINOV, REKOR KIRARAK GALİBİYETİ GETİRDİ

        H Grubu'nda Kazakistan, 1-0 geriye düştüğü mücadelede, deplasmanda Finlandiya'yı Beşiktaş'ta forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un ilki penaltıdan 77. ve 89. dakikadaki golleriyle 2-1 mağlup etti.

        REKLAM

        Bugünkü performansının ardından Bakhtiyor, Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (34 maçta 14 gol) konumuna geldi. Önceki rekor, 73 karşılaşmada 13 gole imza atan Ruslan Baltiev'e aitti. Kazakistan ise Finlandiya karşısında 7. maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Sırbistan'ın ağırladığı Karadağ'ı 3-1'le geçtiği mücadelede ise takımının üçüncü golünü, Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic kaydetti.

        Öte yandan, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki kişi anısına, tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        C Grubu:

        İngiltere-İtalya: 3-1

        Malta-Ukrayna: 1-3

        G Grubu:

        Litvanya-Macaristan: 2-2

        Sırbistan-Karadağ: 3-1

        H Grubu:

        Finlandiya-Kazakistan: 1-2

        Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

        San Marino-Danimarka: 1-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir