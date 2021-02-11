Bakım kuruluşlarındaki personele

2021 Üç ayların başlangıcı ne zaman?

AA

Bakanlıkça, Türkiye genelindeki huzurevi ve engelli bakım kuruluşlarında, Kovid-19 sebebiyle Mart 2020'den itibaren ziyaretçi yasağından maske-mesafe-hijyen kurallarına kadar pek çok önlem devreye alınırken, buralarda görev yapan personel de 10-15 gün süreli vardiyalarla yatılı olarak çalışma sistemine geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, engelli ve yaşlı vatandaşların korunması için büyük bir özveriyle ailelerinden ayrı, yoğun bir tempoda çalışan ve salgına karşı ön safta mücadele edenler arasında yer alan meslek elemanlarının motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla yeni bir eğitim programı hayata geçirildi.

- Eğitimlerden ilk etapta 300 personel yararlandı

Bakanlığın Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanlığı koordinasyonunda uyguladığı programda, kuruluşlardaki meslek elemanları için "stres, vaka yönetimi", "kurumsal iletişim" ve "kanıta dayalı uygulama" konularında çevrim içi eğitimler düzenleniyor.

Akademisyenler tarafından verilen, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmesine de olanak tanıyan eğitimlerden ilk etapta 300 personel yararlandı.

Bakanlık, bu eğitimleri ilerleyen günlerde de sürdürecek.