Göz ve göz çevresi estetiği ile gelen gençlik

İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklıönü Mahallesi’nde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi.

İddialara göre, zihinsel engelli A.Y. adlı kadının akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. A.Y'yi odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112'ye durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından A.Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. A.Y'nin bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken A.Y'nin cenazesi yarın Ürgüp ilçesine bağlı

Şahinefendi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.