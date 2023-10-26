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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy Adliyesi önünde kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

        Bakırköy Adliyesi önünde kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

        İstanbul'da Bakırköy Adliyesi önünde cinayet davası tarafları arasında kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 02:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 03:06
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        Bakırköy Adliyesi önünde kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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        Bakırköy Adliyesi önünde cinayet davası tarafları arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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        Alınan bilgiye göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Necibe Yolcu'nun, Büyükçekmece'deki evlerinde 26 Şubat'ta eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla öldürmesine ilişkin davanın duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları duruşma salonundan çıkardı. Dışarıda da devam eden sözlü tartışma adliyenin otoparkında kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; kavgada karnından bıçaklanan Z.Ö. ağır yaralandı. Z.Ö. ve kavga sırasında yaralanan N.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        Polis ekipleri, olay yerinde görüp şüphelendikleri, maktulün yakını E.Y'nin üstünü aradı. Aramada, zanlının üzerinde silah ile 7 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Duruşmadan sonra taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırarak adliyeden çıkarttı.

        Polisin olayın ardından yaptığı çalışmalarda, kavgaya karıştıkları tespit edilen M.Y, R.Y. ve Y.Y. de gözaltına alındı.

        KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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