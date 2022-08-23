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Bakırköy Basınköy'de bulunan bir villanın çatısında yangın

Bakırköy Basınköy'de bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı

Bakırköy Basınköy'de bulunan bir villanın çatısında yangın
Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı
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İHA

Bakırköy Basınköy’de hukuk bürosu olarak kullanılan villanın çatısında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bakırköy Basınköy Mahallesi Elif Sokakta hukuk bürosu olarak kullanılan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın çatısında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Diğer çalışanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında kimse yaralanmazken, villanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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