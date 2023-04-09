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Bakırköy'de 54 yıllık sitenin yıkımına başlandı

Bakırköy'de 54 yıl önce inşa edilen ve yapılan denetimlerde riskli bulunan sitenin 54 konuttan oluşan bölümünün yıkımına başlandı

Bakırköy'de 54 yıllık sitenin yıkımına başlandı
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AA

Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki İş Bankası Mensupları Sitesi'nin Yücetarla parselinde yaşayan hak sahipleri, 7 blok, 54 konuttan oluşan binalarını yenilemek için 24 Mayıs 2022'de başvuruda bulundu.

Bu kapsamda yapılan incelemede riskli bulunan ve tahliye işlemleri tamamlanan sitenin bazı kısımlarının yıkımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla başlandı.

Burada konuşan İmamoğlu, yıkımın 54 bağımız birimde yapılacağını belirterek, "Ortaya koymak istediğimiz mesaj şu; Biz bu yapıları tespit ediyoruz, üstüne gidiyoruz meselenin. İlçe belediyelerimizle işbirliği yapıyoruz. Bir an önce bu yıkımları yapıp insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu İstanbul'umuzun en temel meselesi. Bu meselenin üzerine gitmek zorundayız." diye konuştu.

Basın mensuplarının da sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kedisine yönelik "İstanbul'un dönüşümü için tek bir çivi bile çakmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine elindeki tabloyu göstererek metro çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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