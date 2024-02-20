Bakırköy'de alkollü sürücü kazada yaralandı
İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücünün 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi
Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücünün 2.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 22.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Alper Uzunoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak devrildi.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Uzunoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, Uzunoğlu'nun 2.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.