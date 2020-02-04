AA

Bakırköy'de doktoru darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa tahliye



- Sanık Fırat Yetkin: - "İçeride olmama, arkadaşlarım dahil herkes şaşırmaktadır. Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığına ancak insanlık vicdanıyla tahliye edileceğime inanıyorum" - Doktor Burak Altunpak: - "Sanık yüzüme kafa attı. Burnum kırıldı, ağrıyla gözümü açamadım. Yine bu olaydan dolayı hastaneye gidip görevimi yapmak istemiyorum"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, randevusuz muayene talebini reddeden asistan doktoru darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Yetkin ile tarafların avukatları katıldı. Müşteki Burak Altunpak da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Fırat Yetkin, özel bir hastanede muayene olduğunu ve kanser riski taşıyan siğillerinin bulunduğunu öğrendiğini belirterek, hemen ameliyat olması gerektiğinin bildirilmesi üzerine müştekinin görev yaptığı hastanede farklı bir doktordan randevu aldığını söyledi.

Yetkin, daha önce muayene olduğunu ve sonuçlarını göstermek için olay günü hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bir hasta sonuçlara 13.00'te bakılacağını söyledi. Ancak Beylikdüzü’nde işim olduğundan dolayı içerideki hasta çıkınca ben de o esnada odaya girdim. Odada müşteki Burak Altunpak vardı. Sonuçlara bakıp ameliyat olmam gerekip, gerekmediğini sordum. O da 'çık, çık' şeklinde söyledi. İnsan gibi konuşması gerektiğini, karşısında insan olduğunu söyledim. O da 'Kavga mı çıkarmak istiyorsun?' dedi. Öyle bir niyetim olmadığını söyledim ancak kendisi 'Yok, yok, sen kavga çıkarmak istiyorsun.' dedi." diye konuştu.

İddianamede belirtildiği şekilde küfür etmediğini anlatan Yetkin, kapıyı sert şekilde çarparak çıktığını ve koridoru geçtiğini söyledi. Merdivenlerdeyken doktorun arkasından geldiğini ve kendisine "Gel ulan buraya" ya da "Sen gelsene" şeklinde bir şeyler söyleyip eliyle işaret yaptığını belirterek, kendisinin de müştekiye yöneldiğini ifade etti.

Sanık Yetkin, müşteki kolundan tutunca refleksle kafa attığını ve müştekinin yere düştüğünü aktararak, herkes oraya toplanınca korkup uzaklaştığını dile getirdi.

Ticaretle uğraştığını ve iki çocuğunun olduğunu ifade eden Yetkin, "İçeride olmama arkadaşlarım dahil herkes şaşırmaktadır. Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığına ancak insanlık vicdanıyla tahliye edileceğime inanıyorum." dedi.

- "Beni tahrik etmeye çalıştı"

Müşteki Burak Altunpak ise olay günü hasta baktığını, sıradaki hastayı çağırınca sanığın içeriye girdiğini, sonuç göstermek istediğini ancak kendisine randevulu hastalara baktığını, öğleden sonra gelmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Altunpak, "Sanığa randevusu olmadığı halde pazartesi gelirse bakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Bakacağın iki parça değil mi, bakıp bir şeyler söyleyeceksin.' dedi. Ben de düzgün konuşmasını istedim. Beni tahrik etmeye çalıştı, ben de 'Kavga mı çıkarmak istiyorsun?' dedim, kendisi 'hayır' dedi. Tekrar sordum. 'Hayır, sen kavga çıkarmak istiyorsun, belli.' dedim. Kendisi bana 'Kavga istiyorsan, gel o zaman buraya.' dedi. Kapının önünde dikiliyordu. Ben oraya gelmeyeceğimi, kendisinin buraya gelmesini söyledim. Bunun üzerine bana küfretti." ifadelerini kullandı.

- ''Olaydan dolayı hastaneye gitmek istemiyorum''

Sanığın sonra kapıyı çarpıp çıktığını, kendisinin de "beyaz kod" tutmak için bankoya gittiğini anlatan Altunpak, bulunduğu kattaki sanığa seslendiğini ve "Gelir misin bir güvenliğe gidelim." dediğini ifade etti.

Altunpak, "O esnada sanık bana kafa attı. Sanığın kolunu tutmadım. Koluna dokunarak, 'Güvenliğe gidelim.' dedim. Beyaz kod için kişinin kimlik bilgileri gerekir, sanığın kimlik bilgileri yoktu. Sanık yüzüme kafa attı. Burnum kırıldı, ağrıyla gözümü açamadım. Yine bu olaydan dolayı hastaneye gidip görevimi yapmak istemiyorum. Sanığın annesi olduğunu beyan eden kişi, 3 gün önce bana mesaj attı. İletişim bilgilerimi bilmektedir, ev adresimi de bilmektedir. Bu nedenle endişeliyim. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sevda Demir de olay günü muayene olmak için hastanede bulunduğunu belirterek, "Sanık geldi, elinde sonuçlar vardı. Doktor Bey de hastaları olduğunu, öğleden sonra bakacağını söyledi. Sanık da bekleyemeyeceğini işi olduğunu söyledi. Doktor Bey de, işi olmadığı zaman gelmesini söyledi." dedi.

Sanığın tepki gösterdiğini, doktorun da sanığa düzgün konuşmasını söylediğini dile getiren Demir, "Bunun üzerine sanık küfür etti. O esnada doktor, 'Bir dakika ben geleceğim.' dedi, odadan çıktı." ifadelerini kullandı.

Tanık dinlenilmesinden sonra ara kararını açıklayan mahkeme, üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak, sanık Fırat Yetkin’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Müşteki Burak Altunpak’ın Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanarak, yaralanmayla ilgili rapor hazırlanmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Burak Altunpak’ın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde asistan doktor olarak çalıştığı belirtilerek, sanık Fırat Yetkin’in müştekinin odasına girip elindeki tıbbi evraka bakmasını istediği aktarıldı.

Doktor Altunpak'ın randevulu hastaya baktığını söylemesi üzerine, sanığın Beylikdüzü’nden geldiğini belirterek ısrar ettiği, müştekinin sanığın isteğini tekrar reddetmesinin ardından sanığın müştekiye küfür edip odadan çıktığı kaydedildi.

Altunpak'ın "Beyaz kod" tutmak amacıyla odadan çıktığı, o sırada sekreter bankosunun yanındaki merdivenlerden çıkan sanık Yetkin’in doktoru görüp yanına gittiği anlatılan iddianamede, sanığın müştekiye kafa atıp burnunu kırdığı belirtildi.

İddianamede, sanık Fırat Yetkin'in "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.