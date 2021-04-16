Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada karar çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada karar çıktı

Bakırköy'de bir lise öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin yargılanan yaşı küçük sanıklardan biri "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, diğer 5'i de "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada karar çıktı
AA

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T. ile tarafların avukatları katıldı.

Bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, suça sürüklenen çocuklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'nin de "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemini tekrar etti.

Söz verilen mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T, mütalaaya katıldığını ifade ederek, "Çocuğum öldü diye bırakılmış. Çocuğuma karşı kasten öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Ölüm fermanını imzalayacağım diye söylüyor. O nedenle tüm suça sürüklenen çocukların kasten öldürmeye teşebbüs etmekten ceza almalarını istiyorum. Oğlumda birden fazla bıçak darbesi var." dedi.

Suça sürüklenen çocukların avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk B.Ç'yi mağdur B.T'nin "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, olayın meydana gelişinde mağdurdan kaynaklanan herhangi bir tahrik tespit edilemediğinden "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Diğer suça sürüklenen çocuklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'ye de "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, bu çocuklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

- Hakimlerden muhalefet şerhi

Mahkeme başkanı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin eyleminin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, çoğunluğun verdiği karara muhalif olduğunu belirtti.

Öte yandan üye hakim de suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T'nin, B.Ç'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, bu 5 kişinin de "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu bildirdi.

Duruşmadan sonra karara tepki gösteren mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T, "Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuk ve adalete inanıyorum." dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki B.T'nin 20 Aralık 2019'da bıçaklanarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ihbarının alındığı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin olaya karıştığının tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, olay günü B.Ç'nin farklı okullarda okuyan arkadaşlarını toplayarak okul çevresinde beklediği belirtilerek, sanığın mağdur B.T'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, kavga sırasında da "Bıçağı yok edin" diye bağırdığı ve mağdurun kendi imkanlarıyla grubun elinden kaçtığı belirtilmişti.

İddianamede, B.Ç. hakkında, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T. hakkında da "kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle ek iddianame hazırlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME