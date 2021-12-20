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Bakırköy'de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarptı ardından da yön tabelası direğine asılı kaldı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken otomobil asılı kaldığı yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bakırköy'de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı
Otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı!
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DHA

Kaza, Bakırköy'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 CYP 926 plakalı otomobili kullanan Fatih Günay, Rauf Orbay Caddesinden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil refüje çarptı ardından da savrularak yön tabelasında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sürücü Günay'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. DHA'nın haberine göre; kaza sonrası yön tabelası direğine asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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