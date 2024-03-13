Bakırköy'de rezidansta korkutan yangın

Bakırköy'de rezidansta çıkan yangın korkuttu
İstanbul Bakırköy'de bir rezidansın spor salonu ve saunasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği binadakiler görevliler tarafından tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bakırköy'de, bir rezidansın spor salonu ve saunasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ALEVLER REZİSDANSIN 2 KATLI BÖLÜMÜNDEN YÜKSELDİFotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre; Ataköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının yer aldığı 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜFotoğraf: DHA
Saunada başladığı öğrenilen yangının çıktığı binadakiler görevliler tarafından tahliye edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki yoğun dumanı da tahliye etti.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.