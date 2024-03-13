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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de rezidansta korkutan yangın

        Bakırköy'de rezidansta çıkan yangın korkuttu

        İstanbul Bakırköy'de bir rezidansın spor salonu ve saunasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği binadakiler görevliler tarafından tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:32
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        Bakırköy'de rezidansta korkutan yangın
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        Bakırköy'de, bir rezidansın spor salonu ve saunasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        ALEVLER REZİSDANSIN 2 KATLI BÖLÜMÜNDEN YÜKSELDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; Ataköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının yer aldığı 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Saunada başladığı öğrenilen yangının çıktığı binadakiler görevliler tarafından tahliye edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki yoğun dumanı da tahliye etti.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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