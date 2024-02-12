Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı
Bakırköy'de TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı
Giriş: 12.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:18
Kaza, 17.30 sıralarında Strasburg Caddesi'nde meydana geldi.
Nihat A.'nın kullandığı TIR'ın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.