Aydınlatma direğini devirip yan yoldaki araca çarptı 0:00 / 0:00

AA

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yan yola savrularak Tolga Sivrikaya yönetimindeki 54 ABY 024 plakalı otomobil çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle Tolga Sivrikaya'nın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki otobüs durağı ile bir AVM'nin otoparkındaki yeşillik alana savruldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü aynı otomobilde bulunan Ahmet Çürük, oğlu Emin Çürük, Murat Yaz ile Bünyamin Yıl yaralandı. Diğer otomobildeki yolcu Nilay Barut yaralanırken, sürücü Tolga Sivrikaya kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri de kaza yerinde önlem alarak, incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.