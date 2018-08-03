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Bakkalda baltayla iki kişiye saldırdı, 'cinayete teşebbüsten' suçlu bulundu

Avustralya'nın Sydney kentinde bir bakkal dükkanında iki kişiye baltayla saldıran 26 yaşındaki Evie Amati "cinayete teşebbüsten suçlu" bulundu. Amati, o dönemki ruh hali için "geçici delilik" demişti.

03.08.2018 - 16:43 | Güncelleme:

Avustralya'nın Sydney kentinde bir bakkal dükkanında iki kişiye baltayla saldıran kadın cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

26 yaşındaki Evie Amati geçen yıl yaşanan olayda o dönemki ruh hali için "geçici delilik" demişti.

Amati Sydney'de 7-Eleven dükkanına girdikten sonra baltayla bir adamı yüzünden, bir kadını da başının arkasından yaralamıştı. Her iki kişi de saldırıda ağır yaralandı.

Sydney'deki Yeni Güney Galler Bölge Mahkemesi bugün Amati'ye üç ayrı suçlamalardan hüküm verdi. Amati'nin davası için jüri iki gündür karara varmaya çalışıyordu.

Amati cinayete teşebbüsle iki yaralama ve ayrıca üçüncü bir kişiye cinayete teşebbüs suçlamalarından hüküm giydi. Amati'nin cezası Eylül ayında belli olacak.

Duruşmada Amati'nin saldırdığı kişiler onun dükkana kostüm partisinden sonra geldiğini düşündüklerini söyledi. Amati 7 Ocak gecesi 02:00 sularında dükkana giriş yapmıştı.

Amati'nin etli börek almak için sıra bekleyen Ben Rimmer'e yaklaştığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Amati Rimmer'e saldırmadan önce onunla konuştu. Saldırıda Rimmer'ın yüzünde 10 santimetrelik yara ve çatlaklar oluştu.

Daha sonra Amati ikinci kurbanı Sharen Hacker'a yanaştı. Hacker'ın kafatasında kırıklar oluştu.

'Hormon ilaçları akıl sağlığını bozdu' iddiası

Evie Amati dükkanın dışında Shane Redwood isimli kişiye de saldırmaya çalıştı ancak Rerdwood sırt çantasını kendine kalkan olarak kullandı. Amati kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

Amati'nin avukatı Charles Waterstreet duruşmada müvekilinin olay anında uyuşturucu, alkol ve reçeteli ilaçların tetiklediği "bir delilik" geçirdiğini söyledi. Amati ise erkeklikten kadınlığa geçerken aldığı hormonlar nedeniyle akıl sağlığının bozulduğunu ifade etti.

Buna karşın jüri Amati'nin olay anında "akli dengesinin yerinde olmadığı" iddiasını kabul etmedi.

Olayda başından yaralanan Hacker karar sonrası yaptığı açıklamada, "Amati'nin rehabilitasyona girmesini isterim. Çünkü adalet bu demek: insanları olduklarından daha iyi kişiler haline getirmek" dedi.

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