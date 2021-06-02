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Baksı Müzesi Osman Dinç’in heykelleri ile Contemporary İstanbul’da

Baksı Müzesi, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul’a Osman Dinç’in imzasını taşıyan sekiz yapıtın yanı sıra, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu Ödülleri projesi için yaptığı kağnı tekerleğini temsil eden “Devinim” adlı eseriyle katılıyor

Baksı Müzesi Osman Dinç’in heykelleri ile Contemporary İstanbul’da

Baksı Müzesi önümüzdeki yaz aylarında Osman Dinç’i yeni ve kapsamlı bir kişisel sergiyle ağırlamaya hazırlanırken, öncesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçını, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary İstanbul’da Baksı standında sergileyeceği yapıtları arasında metal ve taş malzeme ile oluşturduğu yapıtların yanı sıra “Anadolu Ödülleri” projesi için hazırladığı, kağnı tekerleğini temsil eden “Devinim” adlı eser de yer alıyor.

'Afrika Afrika'
'Afrika Afrika'

Osman Dinç, Anadolu Ödülleri’ni simgeleyen bu yapıtı “medeniyetin beşiklerinden biri olan Anadolu’ya bir gönderme” olarak nitelendiriyor ve şunları söylüyor: “Geriye, tarihe baktığımızda, bilindiği kadarıyla tekerleğin icat edildiği yer Mezopotamya ve Anadolu. Diğer taraftan meseleye daha geniş bir düşünce ile baktığımızda her şey, her şeyin etrafında dönen tekerlek gibi… En küçük madde atom, kendi içinde devinim halinde. Dünya Güneş etrafında, Güneş ise Samanyolu galaksisi etrafında dönen bir tekerlek… Öyle bir tekerlek düşünün ki maddesi mekân, aldığı yol zaman ve tekerleğin ekseni yeni ufuk çizgisi…”

'&Uuml;&ccedil; Tor'
'Üç Tor'

Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan ise, Contemporary İstanbul benzeri organizasyonların gelecek umudunu beslediğini söylüyor. “Pandemi geçer, sanat yoluna devam eder” diyen Koçan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kısa süre önce İstanbul’da sanatseverlerle buluşturduğumuz ‘Maske/Çağrışımlar’ sergimiz şimdi Baksı Müzesi’nde devam ediyor. Burada yer alan Osman Dinç sergisi ise Ağustos’tan itibaren büyüyüp genişleyerek Baksı’da yoluna devam edecek. Baksı’nın bu dönemde üretkenliğine hiç ara vermediğini, enerjisini giderek artırdığını rahatlıkla söyleyebilirim.”

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