BAKTERİLERİN RADYOAKTİF MADDELERE KARŞI ETKİSİ

Bazı nükleer atıklarda bulunan selüloz, bazik ortamlarda (çimento içine gömülen nükleer atıklar için ortam hayli baziktir) izosakkarinik aside (ISA) dönüşmektedir. Bu asit uranyum ile birleşerek çözünebilir bir madde oluşturmakta ve sızıntı riski buna bağlı olarak artmaktadır. Ancak bu asidi karbon kaynağı olarak kullanan bakteriler, radyoaktif maddenin bulunduğu yerde katı halde kalmasını sağlamaktadır.