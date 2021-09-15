Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 103. yılı Iğdır'da kutlandı

AA

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Azerbaycan'da yaşayan iş insanı Yılmaz Okuklu tarafından organize edilen programda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Ağrı Dağı eteklerindeki Cehennem Vadisi'ne yürüdü.

Dernek Başkanı Ziya Zakir Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Bakü'nün kurtuluşu anısına kutlama programı düzenlediklerini söyledi.

Program kapsamında Ağrı Dağı'nın kuzey yamacına yürüyüş yaptıklarını belirten Acar, "Eski kadim Türk toprakları olan Erivan şu an karşımızda. Amacımız burada bugün Türk bayraklarını Bakü'nün kurtuluşu anısına dalgalandırmak ve Ermenistan'a Ağrı Dağı'ndan mesaj vermektir." dedi.

Yılmaz Okuklu da anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü'ye girip, Bakü'yü düşman işgalinden kurtarışını burada kutlamak için böyle bir organizasyon yaptık. Gelecek dönemde, Karabağ şehitleri anısına Ağrı Dağı eteklerindeki bu yamaçta güzel bir abide dikebilmek adına inceleme de yaptık." diye konuştu.