Bakü polisinden kadın sürücülere 8 Mart sürprizi

Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentin sokak ve caddelerinde etkinlik düzenledi.Denetim yapan trafik polisleri, kadın sürücülerin araçlarını durdurdu. Polisler, kadın sürücüleri çiçek vererek kutladı. Sürprizleri şaşkınlıkla karşılayan kadınlar, polislere teşekkür etti.Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil kabul edildiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak Azerbaycanlı kadınları kutladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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