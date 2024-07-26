Bal paketleme tesisinde yangın
Muğla Köyceğiz'de bal paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer tesiste kimsenin olmadığını bildirdi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bal paketleme tesisinde yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi’ndeki bal paketleme tesisinde saat 21.00 sıralarında dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bal paketleme tesisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.