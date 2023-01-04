Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Bala Hatun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?