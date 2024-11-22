Balat sahiline demirlenen yatta korkutan yangın

Fatih sahilinde demirlenen yatta çıkan yangın hasara yol açtı.

Balat sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ve deniz polisinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yatta hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.