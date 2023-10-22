Balığa gittiği nehirde ölü bulundu

Balık tutmak için gittiği nehirde ölü bulundu
Zonguldak'ta balık tutmak için Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk'ün cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta balık tutmak Filyos Nehri'ne giden Yüksel Öztürk (75) ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Nehri Nadır Çayırı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için nehir kıyısına giden emekli Yüksel Öztürk'ten haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Nehir çevresine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Öztürk'ü suyun içinden hareketsiz halde buldu.
Sudan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Nehre düştüğü tahmin edilen Öztürk'ün kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.