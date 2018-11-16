Soğuk havaların şu günlerde yurdun geneline yerini bırakmasıyla birlikte tezgahlarda balık fiyatlarının ne kadardan satışa sunulacağı da halkı düşünmeye itti. Peki, Balık fiyatları ne kadar? Balık kaç liradan satılıyor?

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

En ekonomik balıklar ise kilogram fiyatı 10 lira ile hamsi ve istavrit oldu. Havaların soğumasıyla düşen balık fiyatları müşteriyi de balıkçı esnafını da memnun etti. Hamsi ve istavrit 10 lira ile en ucuz balık olurken, uskumru 15, çinekop ise 20 - 25 lira arasında tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Coşkun İlhan, fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek. Çinekop halen bol çıkıyor. Palamut biraz azaldı. Bu sene genel olarak balık bol. Müşteriden de talep var. Geçen sene balık da tamlep de biraz azdı, ama bu sene iyi durumda. Fiyatların düşük olması vatandaşa da bize de yarıyor. Balık ucuz olunca biz çok satıyoruz, vatandaşta rahat alıyor dedi.

HAMSİ ARTACAK

Havaların soğumaya devam etmesiyle hamsinin daha çok artacağını söyleyen İlhan, Hamsiler yağlanacak. Hamsi kar suyunu sever. Biraz daha irileşecek. Ondan sonra daha güzel hamsiler de yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar biraz daha düşer, ama hamsi için şu an olduğu gibi 10 lira da normal bir rakam dedi.

FİYATLAR GEÇEN YILDAN DÜŞÜK

Balık fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen İlhan, Geçen yıl daha pahalıydı ve balıkda azdı. Palamut, çinekop yoktu. Hamsi de yoktu. Bu sene iyi, fiyatlar da gayet normal dedi. Balık alan vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu, böylece daha çok balık tükettiklerini söyledi.

TRABZONDA İSE PALAMUT, YERİNİ HAMSİYE BIRAKTI

TRABZON’da, denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yaşanan palamut bolluğu, yerini hamsiye bıraktı. Karadeniz açıklarında avlanan ilk yerli hamsiler tezgâhlarda 7 buçuk ila 15 lira arasında satılırken, Trabzonlu balıkçılar, hamsiden umutlu olduğunu belirtti..

Kardeniz'de, 1 Eylül itibariyle başlayan, denizlerde av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geçiren bölgede, havaların soğumasıyla birlikte palamut, tezgâhlardaki yerini hamsiye bıraktı. Palamut bolluğuyla geçen sezonun ardından, ilk yerli hamsilerin de balıkçı tezgâhları doldurması balıkçı esnafı ve vatandaşın da yüzünü güldürdü. İlk avların ardından tezgâha konan hamsinin kilosu 7 buçuk ve 15 lira arasında değişirken, balıkçılar hava şartlarına bağlı olarak, bolluğun sürmesi halinde fiyatların 5 liraya kadar inebileceğini söyledi.

BALIK BOL ÇIKTIĞI ZAMAN FİYATLAR 5 LİRAYA İNER

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, palamutun yerini hamsiye bıraktığını, havaların daha da soğuması durumunda hamsinin bol çıkacağını ifade etti. Örseloğlu, “ Palamut bu sene bol miktarda oldu, inşallah hamsinin de bol çıkmasını, vatandaşın bol bol yemesini ve bizim de bol satış yapmamızı temenni ediyorum. Balık bol çıktığı zaman fiyatlar 5 lira civarına iner. Şu anda 10-15 lira arasında değişiyor. Vatandaş için şu an biraz yüksek. Palamut yerini hamsiye bıraktı. Denizde balık var, hava değişimleri bunu etkiliyor. Hamsi soğuk seven bir balık, havalar soğursa hamsi bol bol çıkar, biz de satarız vatandaşta bol bol yerö dedi.

Karadeniz’den çıkan yerli hamsinin hem boyut hem de lezzet olarak çok kaliteli olduğunu ifade eden balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise, “ Şu anda bu yerli hamsiyi herkes yiyebilir, 10 numara bir hamsi geldi. Bu hamsiyi yiyeceksin ağaca tırmanacaksın, öyle harika bir hamsi diye konuştu.

FİYATLAR ŞU ANDA UYGUN

Karadeniz’de avlanan hamsinin geçen sezona göre daha bol olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Örseloğlu da, palamutun bolluğundan dolayı hamsinin geç çıktığını anlatarak, Trabzon’un yerli hamsisi 2-3 gün önce çıkmaya başladı. Bu sene palamutun bol olmasından dolayı hamsi biraz geç çıktı. İnşallah devamı gelir, hem biz kazanırız, hem vatandaş yer. Fiyatlar şu anda uygun. Geçen sezon çok az hamsi çıktı, bu sene iyi çıkacak gibi görünüyor. Umuyoruz bu hamsinin devamı gelir, vatandaşlarımız da bunu yer ifadesinde bulundu.

FİYATLAR BAŞLANGIÇ İÇİN GÜZEL

Hamsi almak için Moloz mevkiinde bulunan balıkçı tezgâhlarına gelen İsmail Bülbül, ise fiyatların başlangıç itibariyle uygun olduğunu dile getirerek şöyle dedi

Hamsiler gerçekten çok güzel, boyları da iyi. Umarım bu küçük hamsileri yakalayıp da zayi etmezler. Fiyatlar başlangıç itibariyle güzel, vatandaşın alabileceği, yiyebileceği seviyede. Gönül ister ki biraz daha düşsün, inşallah hamsi bollaşınca biraz daha düşer. Bu sene palamut çok çıkınca, hamsi çıkmayacak diye düşündük ama bu bolluk hamsinin de olacağını gösteriyor.

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