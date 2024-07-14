Balık ölümleri hakkında inceleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.