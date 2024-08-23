Balık ölümüne sebep olan işletmeye ceza

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerine neden olduğu belirlenen atık suyu bırakan işletmeye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Araban ilçesinde bulunan Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.