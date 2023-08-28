Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık 'Balık pulu' hastası Kayra, evden çıkamıyor

        'Balık pulu' hastası Kayra, evden çıkamıyor

        İzmir'de yaşayan ve halk arasında 'balık pulu hastalığı' olarak bilinen iktiyozis hastası 15 yaşındaki Kayra'nın cildi, güneşte tahriş olduğu için gündüz sokağa çıkamıyor. Annesi Süheyla Uzman, "İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyor. Bazen Kayra'nın yanında 'Çocuğun yandı mı?' diye soruyorlar" dedi. Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayra, yaşadığı zorluklara rağmen sosyal yaşama tutunmaya çalışıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Balık pulu' hastası, evden çıkamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de bir inşaat şirketinde çalışan 51 yaşındaki Adnan Uzman ve 46 yaşındaki ev kadını Süheyla Uzman'ın küçük oğulları Kayra, halk arasında 'balık pulu hastalığı' olarak bilinen iktiyozis ile mücadele ediyor.

        Cildi sürekli kuruduğu için ömür boyu ilaç ve krem kullanmak zorunda olan Kayra, yaz aylarında ise cildini tahriş eden güneşin yakıcı etkisi nedeniyle gündüz sokağa çıkamıyor.

        Hastalığın dönem dönem arttığını, dönem dönem azaldığını anlatan Süheyla Uzman, "Oğlum evimize yakın bir okula yazıldı. Her saat başı okula gidip krem sürüyorum. Şort giymiyor, kısa kollu kıyafetleri yeni yeni giymeye başladı.

        İnsanların bakışlarından çok rahatsız oluyor. Bazen Kayra'nın yanında 'Çocuğun yandı mı?' diye soruyorlar. Kayra ergen oldu ve bu durumlardan çok etkileniyor. Otobüse nadir biniyoruz. Bindiği zaman da kapüşonlu giyiyor" dedi.

        REKLAM

        "PSİKİYATRİ İLAÇLARI KAŞINTIYI AZALTIYOR"

        Oğlu Kayra'nın sürekli krem kullanması gerektiğini belirten Süheyla Uzman, "Krem sürsek de bu hastalık geçmiyor, devam ediyor. Cildi tıpkı kuru bir toprak gibi. Egzama, sedef oluyor. Her iki senede bir heyete giriyoruz ve raporumuz yenileniyor. Özel gereksinimli olduğuna dair rapor alıyoruz. Kayra çok zor şartlar altında büyüdü.

        Normal ve sosyal bir çocuk değil. Rahatsızlığı nedeniyle dışarıda oynama imkanı çok kısıtlı, onunla mutlaka benim ilgilenmem gerekiyor. Kremlerini süremiyor. Şampuanımız, sabunumuz, jelimiz, kremimiz ayrı. Bunları sürmediği zaman cildi tahriş oluyor. Bu kremlerin içeriğinde kaşınmayı da önleyen maddeler var. Sürmezsek daha çok kaşınıyor ve yara oluyor. Psikiyatristin verdiği ilaçları kullanıyoruz bunlar da kaşıntıyı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

        "KAYRA'NIN BAKIM PARASI KESİLDİ"

        Öte yandan iki yılda bir Kayra'nın özel gereksinim raporunun yenilendiğini ifade eden Süheyla Uzman, "Bu kez raporumuz yenilendi ancak engelli bakım paramızın kesildiğini öğrendik. Bunun nedenini araştırdık. Eşim EYT'den emekli olunca 3 aylık toplu maaş aldığı için bu durum sistemde gözükmüş ve Kayra'nın bakım parası kesilmiş. Eşim emekli olduğu için Kayra'nın maaşı kesildi. Bu ay bakım parası alamadık. Kayra'nın şu an yaşam alanı kısıtlandı. İlaç bizim her şeyimiz. Eşimin emekli olduğundan haberimiz yoktu. Emekli olduğu süre boyunca 3 aylık bakım parası yattığı için geriye dönük 12 bin TL ödememiz gerekiyormuş. Emekli olduğu için dilekçe vermemiz gerekiyormuş bu durumdan da haberim yoktu" diye konuştu.

        "İLAÇLARIMI KULLANMADAN GECELERİ UYUYAMIYORUM"

        Yaşadığı zorluğu anlatan Kayra ise "Kaşınmak beni çok rahatsız ediyor. Gece yatarken ellerim ve kollarım kuru kuru oluyor. İlacı kullanınca rahatlıyorum. İlacımı düzenli kullanmazsam gece uyuyamıyorum. Günde bir sefer sokağa çıkıyorum ama o da akşam oluyor. Güneş zararlı. Güneş cildimi olumsuz etkiliyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balık pulu
        #Balık pulu hastalığı
        #KAyra
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!