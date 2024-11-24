Balık tutarken facia! 2 kişi aranıyor

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü.

DHA'nın haberine göre arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı.