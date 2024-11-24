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        Balık tutarken facia! 2 kişi aranıyor

        İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde balık tutan bir kişi denizde kayboldu. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de suya atladı. Olayda kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:42
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        Balık tutarken facia! 2 kişi aranıyor
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        Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü.

        DHA'nın haberine göre arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı.

        İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarından Orhan Uslu, " Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular" dedi.

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