Balıkçı Barınağı'nda rüşvet iddiası: 7 gözaltı

Yapılan çalışmada, Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin bağlanması ve karaya çekilmesi için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifinin, tekne sahiplerinden, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığı, teknesini bağlamak isteyenlerin kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığı ve kooperatifin kendi faaliyetlerini yerine getirmeyerek tekne sahiplerini kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağladığı tespit edildi.