Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, balıkçı gemilerine yapılacak destek ödemesi ne kadar, kaç TL?