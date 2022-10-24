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Balıkçı gemilerine yapılacak destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

22 Ekim gününde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küçük ölçekli balıkçı gemilerine ödeme desteği verileceğini açıkladı. Buna göre; 2023 ve 2024 yıllarında gemi boylarına göre gemi sahiplerine ödeme yapılacak. İşte, tüm detaylar...

Balıkçı gemilerine yapılacak destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, balıkçı gemilerine yapılacak destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

BALIKÇI GEMİLERİNE KAÇ TL ÖDENECEK?

Bakan Nebati, Twitter hesabından küçük balıkçıları destelemek amacıyla verilecek ödeneğin detaylarını açıkladı. Buna göre;

- 0-4.99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL,

- 5-7.99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL,

- 8-9.99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL

- 10-11.99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

KADIN GEMİ SAHİPLERİNE YÜZDE 25 DAHA FAZLA ÖDEME

Afişte yer alan bilgiye göre; kadın üreticilerin sosyal-ekonomik hayata katılımlarını daha çok teşvik etmek amacıyla kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarından yüzde 25 daha fazla ödeme yapılacağı bildirildi.

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