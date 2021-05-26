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Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü! - Haberler

AA

Alınan bilgiye göre, Toplu Limanı'nın 500 metre açıklarında 6 metrelik balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı su alarak alabora oldu.

AA'nın haberine göre, boğulma tehlikesi geçiren teknedeki A.A, S.A. ve Dursun Aynacı, limandaki balıkçılar tarafından kurtartılarak kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aynacı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.A. ve S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.