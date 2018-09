İstanbul Kumkapı Balık Hali'ndeki tezgahlarda balık bolluğu, özellikle palamut bereketi dikkati çekiyor. Balık fiyatlarının da mevsim normallerinde olduğunu vurgulayan esnaf, vatandaşlara bu dönemde bol bol balık tüketmelerini öneriyor. Balık halinde 40 yıldır balık satan Kemal Sümbül, ''Palamut ilk zamanlar çok çıktı. Şu an biraz azalsa da yine de çok. Tam mevsimi çünkü. Vatandaş bol bol palamut tüketsin. Bir ay sonra arasalar da bulamazlar" dedi.

"HER BALIĞI MEVSİMİNDE TÜKETMEK GEREK"

Palamutu, çinekop ve lüferin takip edeceğini belirten Sümbül, "Palamut bol çıkıyor ve şu an ucuz. Fiyatı boyuna göre tane başına 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Bir palamutla, yani 10 lirayla 2 kişi rahat doyar. İstavritin kilosu 15 lira ve o da bol miktarda çıkıyor. Tezgahlarda daha sonra barbun ve mezgit yerini alacak. Her balığı mevsiminde tüketmek gerekiyor" diye konuştu.

"HAMSİ MEVSİMİNDEN ÖNCE TUTULMAMALI"

Tezgahlarda yer yer hamsi görüldüğünü belirten Sümbül, mevsimi olmayan balığın tutulmaması gerektiğini söyledi. Balıkçı Sümbül, bu ayların hamsi mevsimi olmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Vatandaşın en azından hamsiyi 1.5 ay daha beklemesi gerekiyor. Neden diyecekseniz? Sular şu an çok sıcak. Hamsi soğuk suda yağlanır, soğuk suda lezzetli olur. Tonlarca tutuluyor, satılıyor. Çöpe dökülüyor. Bu her yerde aynı. Kışın ortasında hamsi bitiyor maalesef. Oysa şu an kota konulsa, tutulmasa, 1.5 ay beklense... Yumurtada şu an. Ben bunu birkaç sefer dile getirdim. Beni tehdit ettiler. 'Çok konuşuyorsun, senin dilini keseriz.' dediler. Onlar için söylüyorum. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Sonra gidip Gürcistan'dan, oradan buradan hamsi getiriyorlar. Balıkçılara tavsiyem, belediyenin balık hali var Beylikdüzü'nde. Orada hamsi satışı serbest. Balıkçı bunu almazsa, tutan adam da tutmaz. Yazıktır, günahtır. Her geçen gün balık azalıyor, nesli tükeniyor."

"HAMSİNİN MEVSİMİ 10. AYDAN SONRA BAŞLAR"

AA'nın haberine göre balıkçı Erdoğan Gün de şu an en çok palamuda rağbet olduğunu, bu sene palamudun kendilerini idare ettiğini söyleyerek, "Mesela hamsinin mevsimi değil. Hamsinin mevsimi 10. aydan sonra başlar. Ağı atıyor hamsi geliyor. Ama boyları geçen yıllara göre çok çok küçük. Tutulmamalı. Nedenini bilmiyorum. Havalardan mı? Yoksa başka bir nedenden mi?'' ifadelerini kullandı.

