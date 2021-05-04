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Balıkçılar, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasını talep etti

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerden temizlenmesi için avcılığı destek kapsamına alınan balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ar-Ge çalışmaları yapılıp bu balıktan katma değerli ürünler elde edilmeli." dedi.

Balıkçılar, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasını talep etti
AA

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerden temizlenmesi için avcılığı destek kapsamına alınan balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirterek, "Ar-Ge çalışmaları yapılıp bu balıktan katma değerli ürünler elde edilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Kararıyla, sucul biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için istilacı balon balıklarının bütün türlerinin avcılığının 3 üç yıl boyunca desteklenmesine karar verilirken, bu hususun uygulanmasına yönelik tebliğin de kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kararın 3 yıllık alınmasının, desteklemenin etkilerinin ortaya çıkması açısından önem taşıdığını belirterek, bu süreçte balon balığı popülasyonundaki azalmanın daha net görüleceğini söyledi.

Balon balığı sayısının azaltılmasının hem balıkçılar hem de ekosistem için önemli olduğuna işaret eden Özkaya, bu balığın balıkçılık av ve gereçlerine de zarar verdiğini belirtti.

Özkaya, söz konusu destekleme kararının balon balığının denizlerden temizlenmesi için fayda sağlayacağına inandığına dikkati çekerek, "Geçen yıl sadece benekli balon balığı kapsamdaydı. Bu yıl daha çok yakalanan irili ufaklı diğer türleri kapsama alınmış oldu. Tüm türler kapsama girdiği için balıkçılarımız mutlu olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bu destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Avlanan balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Ar-Ge çalışmaları yapılıp bu balıktan katma değerli ürünler elde edilmeli. Balığın piyasası olursa daha iyi değerlendirilir, ülke ekonomisine de katkısı sağlanmış olur. 'Derisinden ve zehrinden faydalanılıyor' deniyor. Bunların hepsinin Ar-Ge çalışmaları yapılmalı. Şu an bu balığı karaya çıkarmamız yasak, sadece kuyruğuna bakılıyor. Ekonomik değere sahip hale gelirse, buna yönelik de sektörler oluşmuş olur. Ekonomik olarak da girdi yaratmış olur. O zaman bu balık daha hızlı avlanır, baskın bir avcılık yapılır. O zaman destekleme miktarı da artar. Pazarı olacağı için balıkçı da av araçlarını bu balığa göre düzenler. Şu anda bu balığın keskin dişleri, ağ ve misinaları kesiyor."

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