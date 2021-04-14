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Balıkçılar et verimliliği açısından hamsiden umduğunu bulamadı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Hamsi başta olmak üzere palamut gibi bir çok balık türünün yasal avlanabilir boyda olsa da yeterli et verimliliğine ulaşamadığı belirlendi. Balıkçılar bu sezon özellikle hamsiden umduğunu bulamadı." dedi.

Balıkçılar et verimliliği açısından hamsiden umduğunu bulamadı
AA

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Hamsi başta olmak üzere palamut gibi bir çok balık türünün yasal avlanabilir boyda olsa da yeterli et verimliliğine ulaşamadığı belirlendi. Balıkçılar bu sezon özellikle hamsiden umduğunu bulamadı." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Eylül 2020'de başlayan av sezonunun, 15 Nisan 2021'de sona ereceğini anımsattı.

Bu yıl balık stoklarında sorun olmadığına işaret eden Özkaya, "Bu sezon balık sayısında değil verimliliğinde sorun oldu. Hamsi başta olmak üzere palamut gibi bir çok balık türünün yasal avlanabilir boyda olsa da yeterli et verimliliğine ulaşamadığı belirlendi. Balıkçılar bu sezon özellikle hamsiden umduğunu bulamadı." diye konuştu.

Özkaya, bu dönem yaklaşık bir ay boyunca hamsi için av yasağı getirildiğini hatırlatarak, yasak döneminde hamsi boylarının yeterli seviyeye ulaştığını ancak veriminin düşük kaldığını kaydetti.

- "Marmara Denizi'nde balıkçılarımız büyük sıkıntılar yaşadı"

Marmara Bölgesi'nde balıkçılık yapanların bu yıl çok büyük zorluklar çektiğinin altını çizen Özkaya, şunları kaydetti:

"2003 yılında Marmara Denizi'nde belirli bölgelerde başlayan balıkçılarımızın 'kay kay' dediği müsilaj 2019-2020-2021 av sezonunda Marmara Denizi'ni kaplamış hatta kuzey Ege'de Saros Körfezi'ni de etkisi altına almıştır. Birçok balıkçımız ağ atamadı. Atılan ağları toplayamayan balıkçılarımız oldu. Hatta motorları zarar gören balıkçılarımız bile var. 450 parçaya yakın ağ, müsilaj sebebiyle kayboldu. Bu sebeplerden dolayı Marmara Bölgesi'nde balıkçılık av sezonu 3 ay önceden bitmiş oldu. Bu süreçten dolayı zarar gören balıkçılarımızın, özellikle küçük ölçekli balıkçılarımızın mağduriyetlerinin karşılanması, borçların ertelenmesi ve maddi destek sağlanması balıkçıların beklentisidir."

Özkaya, bu yıl et verimliliği ve yasal boy durumu nedeniyle piyasada balığın az olduğuna dikkati çekerek, bundan dolayı balık fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi.

Balıkçıların dinlendikten sonra gelecek av sezonu için hazırlıklara başlayacaklarını belirten Özkaya, gelecek sezon hamsinin bol olmasını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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