Balıkçılar palamutun bolluğundan memnun - KASTAMONU

AA

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, Cide'den Sinop'un Türkeli ilçesine kadar alanda çalışmalarına devam ediyor. Doğu Karadeniz'den teknelerin de avlanmak için geldiği bölgede, irili ufaklı birçok kayık, palamut başta olmak üzere diğer balıkların izini sürüyor.Ağlara takılan palamutlar, balıkçı barınaklarında kasalara yerleştirilerek tezgahlara gönderiliyor.Avlanan balıkçılardan Yalçın Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize açılan teknelerin barınağa boş dönmediğini belirtti.Sezonun bol ve bereketli geçtiğini anlatan Yıldız, "Boş dönmüyor arkadaşlar. Her çıkan; palamut, istavrit, çinakop gününe göre değişen balıkları yakalayıp dönüyor. Bu şekilde balıkçılık devam ediyor. Bol, bereketli geçiyor sezon. Biz de çıktık, balıklarımızı yakaladık 2-3 saat içerisinde." ifadelerini kullandı.