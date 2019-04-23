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Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir'de dünyada ilk kez tespit edilerek dünya litaretürüne kazandırılan böcek türleri Karesiensis, Erdeki ve Tezcani basına tanıtıldı.
Öğretim Üyesi Dr. Sakin Vural Varlı "Erdek'te keşfettiğimiz böceklere Balıkesir'e özgü isimler verdik. Karesiensis, yaşlı meşelik alanlarda hayat döngüsünü sürdüren bir böcek. Erdeki, yaşlı meşe kovuklarında yaşayan bir böcek. Tezcani ise kayın ve yaşlı meşelik alanlarında yaşayan bir böcek. Bu böcekler uzun yıllar yapılan gözlem ve incelemelerle, pencere ve çukur tuzaklar yöntemiyle tespit edildi. Çalışmayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi (BAP) katkıları ile gerçekleştirdik" dedi.
Marmara Bölgesi içerisinde yer alan Balıkesir'in 649 bin 115 hektarlık toplam ormanlık alanı ile ülke içerisinde 5. sırada yer aldığını ve Akdeniz, Avrupa fauna elemanlarının geçiş noktası üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Varlı şu bilgileri verdi:
"Hem endemik takson hem de biyolojik çeşitlilik açısından Kazdağları ve Kapıdağ yarımadası Balıkesir ili sınırları içerisinde. Doktora öğrencileri uzman Hakan Sürgüt, uzman Aylin Tüven, İsveç Linköping Üniversitesinden Ekolog Dr. Nicklas Jansson, İzmir Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Avrupa'dan yaklaşık 20 bilim adamı ile beraber ölü oduna bağımlı (Saproksilik) böceklerin belirlenmesi amacıyla Avrupa'da yapılan çalışmalarla koordineli olarak TÜBİTAK ve Balıkesir Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında Erdek Kapıdağ yarımadasında yaşlı meşe ağaçlarında pencere ve çukur tuzaklar ile bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda pencere tuzaklar ile yakalanan Coleoptera (Kınkanatlılar) takımından Elateridae (Takla böcekleri) familyasına bağlı "Ampedus Dejean, 1833" cinsine ait 2 yeni böcek türü Uluslararası Zooloji İsimlendirme Yasasına (ICZN) uygun olarak Balıkesir'in tarihsel geçmişine dayanak eski ismi olan "Karesi" ve çalışma alanımız olan Kapıdağ yarımadası Erdek ilçe sınırlarımızda bulunduğundan "Erdek" isimlerinden esinlenilerek adlandırıldı Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa adlı bilim dergisinde Ampedus karesiensis ve Ampedus erdeki (Elateridae) olarak tüm bilim dünyasında tanıtılmıştır."
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in adını tıp literatüründe duyuran Balıkesir Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Sakin Vural Varlı ve ekibine teşekkür etti, destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
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