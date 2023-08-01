Balıkesir Ayvalık açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile durdurulan lastik bottaki 32 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.