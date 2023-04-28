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Balıkesir Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 55 düzensiz göçmeni kurtardı. AA'nın haberine göre düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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