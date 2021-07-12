Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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