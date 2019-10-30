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Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçesinde; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grubun yurt dışına gitmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kongo, Orta Afrika, Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen 15'i kadın 7'si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığı belirlenen iki ayrı grubun Çanakkale-İzmir kara yolunda olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aracı takibe aldı.

İlçe girişinde araçlardan birini durduran ekipler, 104 Afganistan, 7 İran uyruklu olmak üzere 111 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan diğer araç ise bir süre sonra yakalandı. Araçta bulunan A.G, M.K, H.A, Ö.P ve M.S organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Araçlarda ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tekne motoru, 1 şişme bot ve 35 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.